Поздняков назвал политическим решение о приостановке членства ФФР в EFC
Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал политическим решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) приостановить членство федераций фехтования России и Белоруссии в организации. Об этом он заявил журналистам.
"Я, как человек, возглавлявший Европейскую конфедерацию фехтования шесть лет, говорю это абсолютно точно, со знанием дела, поэтому это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения", — сказал он.
Поздняков подчеркнул, что с февраля 2022 года EFC старается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. В этой связи в данном вопросе обсуждать нечего, добавил он.
Ранее Лайф писал, что FIE не допустила россиянок Позднякову, Великую и Никитину до соревнований по фехтованию. Но это лишь список саблисток. Сейчас российская сторона ждёт аналогичных списков по рапире, шпаге, а также перечня врачей, тренеров и других специалистов, которых могут не допустить до соревнований. Тогда турнир в Польше лишили статуса ЧЕ-2023 по фехтованию.
ТАСС / Сергей Савостьянов