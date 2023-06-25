Поздняков назвал политическим решение о приостановке членства ФФР в EFC

Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал политическим решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) приостановить членство федераций фехтования России и Белоруссии в организации. Об этом он заявил журналистам.

"Я, как человек, возглавлявший Европейскую конфедерацию фехтования шесть лет, говорю это абсолютно точно, со знанием дела, поэтому это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения", — сказал он.

Поздняков подчеркнул, что с февраля 2022 года EFC старается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. В этой связи в данном вопросе обсуждать нечего, добавил он.