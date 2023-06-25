Регион

Уведомления отключены

25 июня, 11:26

Поздняков назвал политическим решение о приостановке членства ФФР в EFC

Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал политическим решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) приостановить членство федераций фехтования России и Белоруссии в организации. Об этом он заявил журналистам.

"Я, как человек, возглавлявший Европейскую конфедерацию фехтования шесть лет, говорю это абсолютно точно, со знанием дела, поэтому это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения", — сказал он.

Поздняков подчеркнул, что с февраля 2022 года EFC старается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. В этой связи в данном вопросе обсуждать нечего, добавил он.

Глава МОК осудил решение Киева запретить украинцам соревноваться с россиянами

Глава МОК осудил решение Киева запретить украинцам соревноваться с россиянами

Ранее Лайф писал, что FIE не допустила россиянок Позднякову, Великую и Никитину до соревнований по фехтованию. Но это лишь список саблисток. Сейчас российская сторона ждёт аналогичных списков по рапире, шпаге, а также перечня врачей, тренеров и других специалистов, которых могут не допустить до соревнований. Тогда турнир в Польше лишили статуса ЧЕ-2023 по фехтованию.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Светлана Оперук
  • Новости
  • Станислав Поздняков
  • фехтование
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров