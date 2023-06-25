"С меня хватит!": Иосиф Пригожин захотел сменить фамилию после мятежа ЧВК "Вагнер"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК "Вагнер". Теперь он всерьёз задумался, не взять ли ему фамилию жены, певицы Валерии, и стать Перфиловым-Пригожиным.

"Это, конечно, не самое главное сейчас, да и, вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин", — сказал Пригожин в интервью сайту kp.ru.

Он добавил, что получил огромное количество сообщений из-за того, что является однофамильцем основателя ЧВК "Вагнер". Кроме того, аккаунт продюсера вчера атаковали интернет-тролли в комментариях. В частности, люди писали ему: "Верни Ростов", "Не ожидали от тебя, Йося", "Ты зачем штурмом на Кремль пошёл?", "Это что, прогрев к новой песне Валерии?" Пригожин признался, что вчера ему было не смешно от таких шуток.

Кстати, в своём микроблоге сегодня продюсер опубликовал несколько мемов на эту тему и написал: "С меня хватит! Беру фамилию жены".