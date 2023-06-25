Патриарх Кирилл рассказал, как нужно бороться со стрессом
Патриарх Кирилл: Апостол Павел учил терпением преодолевать стресс
Терпение — это величайшая способность человека, без него невозможно побороть стрессы и страдания, заявил на воскресной проповеди в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом он отметил, что заглушать страдания можно по-разному — со страхом и ужасом или как святые и мученики — с терпением, именно так учил апостол Павел.
"Для того чтобы научиться преодолевать страдания, нужно помнить, что без терпения преодолевать их невозможно. Можно заглушать различного рода медикаментозными средствами, которые в результате нередко ещё более ослабляют способность человека сопротивляться внешним отрицательным влияниям, а можно так, как апостол (Павел) учит, — терпением", — приводит РИА "Новости" слова священнослужителя.
Патриарх подчеркнул, что терпение является безусловной благодетелью. По его словам, каждый человек имеет свой предел сил, но у современных людей, которые избалованы комфортом, эта способность постепенно понижается.
Ранее Лайф писал, что Минкульт сообщил о продлении срока хранения "Троицы" в храме Христа Спасителя. Увидеть икону можно до 18 июля. Затем её отправят на плановую реставрацию. Сейчас "Троице" ежедневно приходят поклониться не менее восьми тысяч верующих.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов