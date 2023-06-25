Российский легкоатлет Шубенков сломал ключицу при падении с мотоцикла
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Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сломал ключицу из-за падения с мотоцикла. Об этом рассказал его личный тренер Сергей Клевцов.
По его словам, инцидент произошёл вечером в четверг. Спортсмен после тренировки поехал покататься по лесу на недавно купленном мотоцикле.
"Завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки", — сказал Клевцов в беседе с ТАСС.
Тренер назвал эту поездку спортсмена разочаровывающим поступком. Он счёл непрофессиональным то, что Шубенков не учёл риск и сел за руль мотоцикла, когда у него осталось "считаное количество сезонов".
При этом Клевцов не знает, когда спортсмен сможет вернуться к соревнованиям. По его словам, это зависит от самого Шубенкова.
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