Власти Соединённых Штатов Америки намеревались разжечь ядерный конфликт на Украине, но Россия сорвала эти попытки. Об этом пишет портал InfoBRICS.

В материале указано, что российский лидер Владимир Путин предугадал решение Североатлантического альянса о передаче Украине истребителей F-16, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие. О том, что Россия была в курсе этих намерений, свидетельствует предупреждение российского лидера об обезоруживающем ударе.