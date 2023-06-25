Стало известно о срыве Россией попытки США разжечь ядерный конфликт на Украине
InfoBRICS: Россия сорвала попытку Штатов разжечь ядерный конфликт на Украине
Власти Соединённых Штатов Америки намеревались разжечь ядерный конфликт на Украине, но Россия сорвала эти попытки. Об этом пишет портал InfoBRICS.
В материале указано, что российский лидер Владимир Путин предугадал решение Североатлантического альянса о передаче Украине истребителей F-16, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие. О том, что Россия была в курсе этих намерений, свидетельствует предупреждение российского лидера об обезоруживающем ударе.
Авторы пишут, что передача данных самолётов чревата тем, что Киев может захотеть нанести ядерный удар по РФ, тем самым разжечь ядерный конфликт. Однако предупреждение главы государства стало сигналом для США об осведомлённости об этих планах, что не может не настораживать НАТО.
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