В Подмосковье сняли ограничения, введённые из-за КТО

В Московской области снимаются ограничения, введённые ранее в связи с режимом контртеррористической операции (КТО). Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Так, документ признаёт утратившим силу постановление главы региона от 24 июня, которое вводило отдельные ограничения, связанные с проведением КТО в Московской области.