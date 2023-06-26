В Подмосковье сняли ограничения, введённые из-за КТО
Губернатор Подмосковья Воробьёв отменил введённые из-за КТО ограничения
Виды Красногорска. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
В Московской области снимаются ограничения, введённые ранее в связи с режимом контртеррористической операции (КТО). Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Так, документ признаёт утратившим силу постановление главы региона от 24 июня, которое вводило отдельные ограничения, связанные с проведением КТО в Московской области.
Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили об отмене режима КТО в Москве и Подмосковье. Вслед за этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о снятии введённых ограничений.