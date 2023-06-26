Иркутянин опохмелился настойкой для животных и умер

По данным телеграм-канала, тело 56-летнего иркутянина нашли в его квартире в посёлке Усть-Ордынский. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Пока полицейские выясняли причину, оказалось, что с этого же адреса ранее госпитализировали ещё одного мужчину с отравлением "Чемерицей", его врачи смогли откачать. Придя в себя, пациент признался, что в воскресенье они с другом решили "поправить состояние" после субботнего веселья и пошли в магазин за опохмелом. Мужчины решили сэкономить и купили настойку в ветеринарной аптеке. Позже обоим стало плохо и они вызвали скорую.