Иркутянин опохмелился настойкой для животных и умер
SHOT: Житель Иркутской области умер, выпив настойки для животных
Житель Иркутской области умер после того, как опохмелился настойкой "Чемерицы". Мужчина купил её в ветеринарной аптеке, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, тело 56-летнего иркутянина нашли в его квартире в посёлке Усть-Ордынский. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Пока полицейские выясняли причину, оказалось, что с этого же адреса ранее госпитализировали ещё одного мужчину с отравлением "Чемерицей", его врачи смогли откачать. Придя в себя, пациент признался, что в воскресенье они с другом решили "поправить состояние" после субботнего веселья и пошли в магазин за опохмелом. Мужчины решили сэкономить и купили настойку в ветеринарной аптеке. Позже обоим стало плохо и они вызвали скорую.
Настойку "Чемерицы" обычно назначают свиньям и собакам в качестве рвотного средства. По факту гибели мужчины правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Саратове полицейский похитил тысячи литров палёного алкоголя. Использовалось ли это спиртное для производства смертельного "Мистера Сидра", пока не известно.
ТАСС / Михаил Терещенко