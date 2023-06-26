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26 июня, 09:54

Иркутянин опохмелился настойкой для животных и умер

SHOT: Житель Иркутской области умер, выпив настойки для животных

Житель Иркутской области умер после того, как опохмелился настойкой "Чемерицы". Мужчина купил её в ветеринарной аптеке, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело 56-летнего иркутянина нашли в его квартире в посёлке Усть-Ордынский. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Пока полицейские выясняли причину, оказалось, что с этого же адреса ранее госпитализировали ещё одного мужчину с отравлением "Чемерицей", его врачи смогли откачать. Придя в себя, пациент признался, что в воскресенье они с другом решили "поправить состояние" после субботнего веселья и пошли в магазин за опохмелом. Мужчины решили сэкономить и купили настойку в ветеринарной аптеке. Позже обоим стало плохо и они вызвали скорую.

Настойку "Чемерицы" обычно назначают свиньям и собакам в качестве рвотного средства. По факту гибели мужчины правоохранители проводят проверку.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Никонов
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