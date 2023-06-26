Врач развеяла популярный миф о дефиците железа и рассказала, как его восполнить

Гемоглобин — белок, содержащий железо. Он жизненно необходим человеку, так как именно с его помощью наши красные тельца связываются с кислородом в лёгких и переносят его с кровью по организму. Врач-терапевт клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке" Анна Рубанова перечислила в беседе с Лайфом причины дефицита этого крайне важного вещества и рассказала, как восполнить его.

Так, анемия возникает из-за дефицита железа, витамина В12 или фолиевой кислоты. По словам терапевта, состояние развивается при:

их недостаточном поступлении в организм (у людей, не потребляющих мясо),

повышенном расходе (при беременности, лактации и у детей в периоды активного роста),

нарушении всасываемости (при атрофическом гастрите, резекции кишечника, наличии Helicobacter pylori и целиакии),

повышенной потере (при обильных менструациях, частых донациях крови, кровотечении при язвенной болезни желудка, эрозии, полипах кишечника, из геморроидальных узлов, при миоме матки, оперативном лечении и онкологических заболеваниях).

"Жалобы, характерные для снижения гемоглобина, неспецифичны: общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, сонливость, снижение концентрации внимания, потемнение в глазах при резком подъёме, шум в ушах, плохая переносимость физических нагрузок, учащённое сердцебиение, бледность и сухость кожи, трещины в уголках рта, ломкость ногтей, выпадение волос", — добавила врач.

Терапевт отметила, что также при недостатке железа у человека может наблюдаться изменение обоняния и вкуса, что выражается, в частности, в пристрастии к мелу, глине, запаху краски и выхлопных газов. Если же анемия подтвердилась, то необходимо принимать препараты железа.

Причём восполнить дефицит с помощью продуктов питания уже не получится, так как с пищей наш организм усваивает лишь малый процент железа: в случае, например, с мясом, мясными продуктами, рыбой и морепродуктами речь идёт о 10–20% вещества, а при употреблении яблок, гречки и гранатов — о 3–5%.

"Кроме назначения адекватной дозы препарата на успех терапии влияет такое правило: следует соблюдать интервал в два-три часа между приёмом лекарства и употреблением некоторых продуктов. К ним относятся чай, кофе, рис, зерно, кукуруза, шоколад, шпинат, молоко и молочные продукты", — отметила Рубанова.

Что касается веществ, усиливающих всасывание железа, то речь идёт об аскорбиновой, лимонной, янтарной, яблочной кислотах и аминокислотах. Причём лучше не приобретать БАД с железом, так как реальная эффективность этих препаратов и их безопасность часто не соответствуют заявленным, а содержание компонента может быть недостаточно для лечения.