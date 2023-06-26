Россиянин выпрыгнул из несущегося на полном ходу автобуса и переломал кости

В Архангельске пассажир получил переломы, выпрыгнув на полном ходу из автобуса, который ехал с открытыми дверьми. Инцидент произошёл вечером 13 июня, но известно о нём стало лишь сейчас.

Житель Архангельска вышел на полном ходу из автобуса, ехавшего с открытыми дверьми. Видео © VK / gibdd708

В Госавтоинспекции УМВД по Архангельску уточнили, что автобус № 64 двигался по Ленинградскому проспекту. Как рассказал порталу 29.ru водитель транспортного средства, пассажир "даже не помнил, как вышел из автобуса", а ехавшие с ним приятели "чем-то облили кондуктора из бутылки" и вышли на следующей остановке. По словам мужчины, в салоне было шумно, но на кнопку "закрыть двери" он нажал и был уверен, что двери закрылись.

"Когда кондуктор подошла, сказала: "Закройте дверь", — я дверь закрыл и продолжил дальше по маршруту. А что у меня пассажир в это время... Никто из пассажиров мне не сказал", — заявил он.