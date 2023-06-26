Россиянин выпрыгнул из несущегося на полном ходу автобуса и переломал кости
В Архангельске мужчина выпрыгнул из автобуса, ехавшего с открытыми дверьми
В Архангельске пассажир получил переломы, выпрыгнув на полном ходу из автобуса, который ехал с открытыми дверьми. Инцидент произошёл вечером 13 июня, но известно о нём стало лишь сейчас.
Житель Архангельска вышел на полном ходу из автобуса, ехавшего с открытыми дверьми. Видео © VK / gibdd708
В Госавтоинспекции УМВД по Архангельску уточнили, что автобус № 64 двигался по Ленинградскому проспекту. Как рассказал порталу 29.ru водитель транспортного средства, пассажир "даже не помнил, как вышел из автобуса", а ехавшие с ним приятели "чем-то облили кондуктора из бутылки" и вышли на следующей остановке. По словам мужчины, в салоне было шумно, но на кнопку "закрыть двери" он нажал и был уверен, что двери закрылись.
"Когда кондуктор подошла, сказала: "Закройте дверь", — я дверь закрыл и продолжил дальше по маршруту. А что у меня пассажир в это время... Никто из пассажиров мне не сказал", — заявил он.
Вышедший из автобуса молодой человек получил перелом бедра, перелом кости со смещением и ушиб лёгких. По факту ЧП ведётся административное расследование.
Ранее Лайф узнал, что виновник ДТП с автобусом в Дагестане, где погибло восемь человек, был пьян. Напомним, что трагедия произошла на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе республики.
VK / gibdd708