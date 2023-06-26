Врач объяснил, как вернуться здоровым после работы на даче

Чтобы работа на даче была в удовольствие, следует правильно к ней подготовиться, иначе последствиями станут травмы и переутомление. Врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов дал на этот счёт несколько полезных советов.

Во-первых, не следует сразу нагружать себя тяжёлой работой с началом дачного сезона, особенно если вы всю зиму вели пассивный образ жизни и мало уделяли внимания спорту. Нагрузку следует увеличивать постепенно, делая частые перерывы на отдых и не забывая правильно питаться.

"Перед тем как взяться за лопату и вскапывать грядки, лучше сделать разминку, потянуть мышцы, чтобы не чувствовать боль после окончания нагрузки", — поделился доктор в беседе с "Газетой.ru".

Во-вторых, хорошо бы обзавестись специальным корсетом для спины и ортезами на запястья и колени, которые помогут удерживать части тела в правильном положении. Это позволит избежать растяжения, вывихов, микротравм и боли в пояснице. Также не нужно делать резких движений: любое поднятие тяжестей должно быть медленным и — в идеале — с использованием приспособлений, облегчающих подъём, пояснил доктор.

В-третьих, в жару не следует выходить на грядки с 12 до 16 часов, иначе вам обеспечены тепловой удар и головокружение. В солнцепёк дайте себе отдохнуть и посидите в тени, пока не появятся условия для продолжения работы. Всегда откладывайте тяжёлый труд на утренние и вечерние часы, добавил врач.

В-четвёртых, дачная одежда должна быть лёгкой и из натуральной ткани, также важно не забывать употреблять много жидкости, чтобы в жару не случилось обезвоживание. При этом, если вы знаете о своих хронических заболеваниях, посоветуйтесь с доктором, какой вид нагрузки будет оптимальным для вас, заключил Саидов.