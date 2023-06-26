Воробьёв: Власти помогут семье погибшего при пожаре в Королёве спасателя
Погибший в Королёве пожарный Рустам Накибов. Обложка © Telegram / ГУ МЧС РФ по Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти поддержат семью погибшего в ходе пожара в Королёве 26-летнего спасателя Рустама Накибова. С соответствующим поручением он обратился к начальнику ГУ МЧС по региону Сергею Полетыкину в ходе заседания правительства Подмосковья.
"К сожалению, погиб герой, спасатель. Прошу вас уделить внимание семье. И на всё, что нужно от нас, можно рассчитывать", — цитирует губернатора телеканал "360".
Свои искренние соболезнования родным и близким спасателя выразил глава городского округа Королёв Игорь Трифонов. Он также по просьбе Воробьёва пообещал помочь им всем необходимым.
Напомним, страшный пожар на 14-м этаже многоквартирного жилого дома в Королёве унёс жизни двух человек — 35-летнего хозяина и 26-летнего командира 80-й пожарной части Московской области Рустама Накибова. Он до последнего защищал мужчину от огня на балконе пылающей квартиры, однако они сорвались и погибли от полученных травм на месте. У пожарного остались жена и двое детей. Оказалось, что хозяин был пьян и поджёг диван.