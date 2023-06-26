Воробьёв: Власти помогут семье погибшего при пожаре в Королёве спасателя

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти поддержат семью погибшего в ходе пожара в Королёве 26-летнего спасателя Рустама Накибова. С соответствующим поручением он обратился к начальнику ГУ МЧС по региону Сергею Полетыкину в ходе заседания правительства Подмосковья.

"К сожалению, погиб герой, спасатель. Прошу вас уделить внимание семье. И на всё, что нужно от нас, можно рассчитывать", — цитирует губернатора телеканал "360".

Свои искренние соболезнования родным и близким спасателя выразил глава городского округа Королёв Игорь Трифонов. Он также по просьбе Воробьёва пообещал помочь им всем необходимым.