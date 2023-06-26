Украинская компания "Старлинк" отсудила у SpaceX Маска более $14,7 тыс.

Украинская IT-компания "Старлинк" по решению суда получит от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX свыше $14,7 тыс. по делу о прекращении действия торговой марки, совпадающей с названием Starlink. Об этом пишет УНН.

Уточняется, что в пользу ООО "Старлинк" со SpaceX должны взыскать 480 тыс. гривен (около $13,1 тыс.) расходов на профессиональную правовую помощь, а также 60 тыс. гривен (более $1,6 тыс.) затрат, связанных с проведением экспертизы.

В ноябре прошлого года украинские СМИ сообщали, что SpaceX подала в суд на "Старлинк" и Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки. Отмечалось, что украинский бренд "Старлинк" был зарегистрирован в 2011 году. Спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink и была основана в 2015 году. Её "дочка" — "Старлинк Юкрейн" — начала регистрацию торговой марки на Украине лишь в 2020 году.