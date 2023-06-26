Около 50 животных были спасены во время пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

Порядка 50 животных из зоопарка в Ростове-на-Дону были эвакуированы во время пожара, их жизни ничего не угрожает. Среди спасённых зверей — кролики, крысы, змеи.

"В здании на момент пожара находился обслуживающий персонал, но он вовремя был эвакуирован. Затем проводилась эвакуация животных — до 50 [животных было спасено]", — сообщил журналистам замначальника городской поисково-спасательной службы Ярослав Гладченко.