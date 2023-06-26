Около 50 животных были спасены во время пожара в зоопарке Ростова-на-Дону
Порядка 50 животных из зоопарка в Ростове-на-Дону были эвакуированы во время пожара, их жизни ничего не угрожает. Среди спасённых зверей — кролики, крысы, змеи.
"В здании на момент пожара находился обслуживающий персонал, но он вовремя был эвакуирован. Затем проводилась эвакуация животных — до 50 [животных было спасено]", — сообщил журналистам замначальника городской поисково-спасательной службы Ярослав Гладченко.
Напомним, в понедельник на территории Ростовского зоопарка вспыхнул пожар, небо над зданием заволокло чёрным дымом. Спасатели и сотрудники эвакуировали животных. Предположительно, огонь вспыхнул в месте, где находятся экзотариум, вольеры белых медведей, антилоп и львов. К 20:01 мск открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
МЧС России