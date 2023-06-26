Путин: Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в преступление

Организаторы вооружённого мятежа в России предали не только страну и народ, но и тех, кого втянули в преступление. Об этом заявил в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин.

"Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, толкали их, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих", — заявил глава государства.