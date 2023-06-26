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26 июня, 19:39

Путин: Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в преступление

Организаторы вооружённого мятежа в России предали не только страну и народ, но и тех, кого втянули в преступление. Об этом заявил в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин.

"Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, толкали их, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих", — заявил глава государства.

Путин: Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен

Путин: Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен

Кроме того, Путин поблагодарил россиян за проявленные сплочённость и патриотизм. По его словам, такая реакция общества показывает, что любые попытки устроить смуту в России обречены на провал. Также российский лидер выразил слова благодарности белорусскому коллеге Александру Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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