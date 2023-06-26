Путин: Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен
Вооружённый мятеж, попытка которого произошла в России, в любом случае был бы подавлен. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении к россиянам.
"Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать", — сказал глава государства.
В последний раз президент России Владимир Путин выступал с заявлениями 24 июня. Тогда его обращение было связано с попыткой вооружённого мятежа бойцов ЧВК "Вагнер". Глава государства сообщил, что Россию попытались толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, и пообещал наказание для тех, кто встал на путь предательства. Позднее белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", и тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.