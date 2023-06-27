Следком в Омске возбудил уголовное дело после отравления 19 юных гандболистов
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников из Новокузнецка, приехавших в Омск на соревнования по пляжному гандболу. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области.
По данным ведомства, юные спортсмены отравились в гостинице, где было организовано их питание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления и виновные лица.
Ранее Лайф писал о массовом отравлении студентов Уральского юридического института. По имеющимся данным, число пострадавших возросло до 82, из которых 55 госпитализированы. Всем курсантам диагностировали "гастроэнтерит лёгкой степени".
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