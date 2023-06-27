Следком в Омске возбудил уголовное дело после отравления 19 юных гандболистов

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников из Новокузнецка, приехавших в Омск на соревнования по пляжному гандболу. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области.

По данным ведомства, юные спортсмены отравились в гостинице, где было организовано их питание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления и виновные лица.