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27 июня, 03:22

Следком в Омске возбудил уголовное дело после отравления 19 юных гандболистов

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников из Новокузнецка, приехавших в Омск на соревнования по пляжному гандболу. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области.

По данным ведомства, юные спортсмены отравились в гостинице, где было организовано их питание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления и виновные лица.

Школьники-гандболисты из Новокузнецка попали в больницу после обеда в кафе в Омске

Школьники-гандболисты из Новокузнецка попали в больницу после обеда в кафе в Омске

Ранее Лайф писал о массовом отравлении студентов Уральского юридического института. По имеющимся данным, число пострадавших возросло до 82, из которых 55 госпитализированы. Всем курсантам диагностировали "гастроэнтерит лёгкой степени".

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Freepik

Юлия Коновалова
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