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27 июня, 03:38

В Киренском районе Приангарья снят режим ЧС после столкновения танкеров

Режим ЧС, введённый в Киренском районе Иркутской области, где на реке Лене столкнулись два танкера, снят. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, результаты последних анализов позволяют говорить о том, что кризис миновал. Жалоб от населения нет, ситуация стабилизировалась. Мониторинг состояния воды продолжится.

Момент столкновения двух танкеров на реке Лене попал на видео

Момент столкновения двух танкеров на реке Лене попал на видео

Напомним, два танкера — ТР-901 и ТР-900 "Ерофей Хабаров" — столкнулись на реке Лене в Иркутской области вечером 12 июня. Из-за случившегося в воду попал бензин из повреждённой цистерны. Первый танкер был на ремонте, а второй перевозил свыше 830 тонн нефти. Предварительной причиной столкновения танкеров назвали нарушение правил судовождения. Также уточнялось, что один из капитанов был в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял его помощник.

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Кадр из видео t.me / kobzevii

Лариса Сафронова
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