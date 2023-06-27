В Киренском районе Приангарья снят режим ЧС после столкновения танкеров
Режим ЧС, введённый в Киренском районе Иркутской области, где на реке Лене столкнулись два танкера, снят. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.
По его словам, результаты последних анализов позволяют говорить о том, что кризис миновал. Жалоб от населения нет, ситуация стабилизировалась. Мониторинг состояния воды продолжится.
Напомним, два танкера — ТР-901 и ТР-900 "Ерофей Хабаров" — столкнулись на реке Лене в Иркутской области вечером 12 июня. Из-за случившегося в воду попал бензин из повреждённой цистерны. Первый танкер был на ремонте, а второй перевозил свыше 830 тонн нефти. Предварительной причиной столкновения танкеров назвали нарушение правил судовождения. Также уточнялось, что один из капитанов был в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял его помощник.
Кадр из видео t.me / kobzevii