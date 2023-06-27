У главы СНТ в Приморье после извлечения гарпуна из горла ухудшилось состояние

Председатель садового товарищества посёлка Трудовое в Приморье, которой местный житель выстрелил из гарпуна в шею, сообщила, что врачи обнаружили у неё воспаление. В связи с этим выписка из больницы пока откладывается.

"Врачи сегодня меня осматривали. Там какое-то воспаление начинается. Изначально мне говорили, что, если получится, отпустят пораньше. Сейчас мне врач сказал, что на следующей неделе, скорее всего, к концу следующей недели выпустят. Говорит, надо наблюдать за швом", — рассказала пострадавшая РИА "Новости".