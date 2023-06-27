У главы СНТ в Приморье после извлечения гарпуна из горла ухудшилось состояние
У главы СНТ в Приморье, которой сосед проткнул горло стрелой, нашли воспаление
Председатель садового товарищества посёлка Трудовое в Приморье, которой местный житель выстрелил из гарпуна в шею, сообщила, что врачи обнаружили у неё воспаление. В связи с этим выписка из больницы пока откладывается.
"Врачи сегодня меня осматривали. Там какое-то воспаление начинается. Изначально мне говорили, что, если получится, отпустят пораньше. Сейчас мне врач сказал, что на следующей неделе, скорее всего, к концу следующей недели выпустят. Говорит, надо наблюдать за швом", — рассказала пострадавшая РИА "Новости".
По её словам, для извлечения стрелы пришлось разрезать шею, на которой остался "огромный шрам". Несмотря на это, женщина считает, что "родилась в рубашке", поскольку жизненно важные органы не задеты. Однако у медиков есть подозрения на повреждение лицевого нерва. И даже несмотря на это, пострадавшая уверена, что ей повезло.
Побои, суды, онкология: Озвучена новая версия конфликта с приморцем, напавшим на соседей с огнемётом
Напомним, дачные разборки, чуть не закончившиеся гибелью двух человек, начались из-за воровавшего электричество мужчины. Жители СНТ проводили собственное расследование и со специалистами стали откапывать кабель у дома соседа. В итоге выяснение отношений приобрело криминальный характер: мужчина начал угрожать им самодельным огнемётом. Один из жителей попытался его выхватить, но получил струю горящей жидкости и был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела. Затем неадекват выстрелил из ружья для подводной охоты в жену соседа (главу СНТ), с которой давно враждует.