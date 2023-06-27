Регион

Уведомления отключены

27 июня, 09:48

Песков не стал комментировать слова Лукашенко о последних событиях в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер".

"Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент [РФ Владимир Путин] буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что главное — это усилия по урегулированию ситуации, которые приложил Владимир Путин.

Лукашенко поручил привести армию в боевую готовность из-за мятежа в России

Лукашенко поручил привести армию в боевую готовность из-за мятежа в России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы с болью в сердце следили за развитием событий во время мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, так как чувствуют свою связь с россиянами. Он подчеркнул, что у народов "одно Отечество". При этом он заметил, что, "если рухнет Россия, все окажутся под обломками".

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Александр Лукашенко
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров