Песков не стал комментировать слова Лукашенко о последних событиях в России

"Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент [РФ Владимир Путин] буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что главное — это усилия по урегулированию ситуации, которые приложил Владимир Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы с болью в сердце следили за развитием событий во время мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, так как чувствуют свою связь с россиянами. Он подчеркнул, что у народов "одно Отечество". При этом он заметил, что, "если рухнет Россия, все окажутся под обломками".