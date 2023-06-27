Песков не стал комментировать слова Лукашенко о последних событиях в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер".
"Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент [РФ Владимир Путин] буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что главное — это усилия по урегулированию ситуации, которые приложил Владимир Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы с болью в сердце следили за развитием событий во время мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, так как чувствуют свою связь с россиянами. Он подчеркнул, что у народов "одно Отечество". При этом он заметил, что, "если рухнет Россия, все окажутся под обломками".