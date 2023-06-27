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27 июня, 11:17

Золотов оценил шансы ЧВК "Вагнер" пройти через "кулак для отражения" и взять Москву

Глава Росгвардии Золотов заявил, что "Вагнер" не смог бы зайти в Москву

Мятежники из ЧВК "Вагнер" смогли бы подобраться к Москве, но взять столицу им бы никак не удалось благодаря грамотной расстановке российских силовиков. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов, комментируя события 24 июня.

"Они бы к Москве подошли, но Москву бы они не взяли <…> Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что, если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", пояснил он.

По словам генерала армии, когда бойцы ЧВК добрались до Липецкой области, уже тогда сложилось твёрдое понимание, что мятежники не смогут одержать победу при любом раскладе.

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Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа ЧВК "Вагнер". Он отметил, что чёткая работа силовиков во время субботних событий помогла избежать жертв. Президент объявил минуту молчания в память о погибших при подавлении мятежа лётчиках.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Анатолий Карбинов

Татьяна Миссуми
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