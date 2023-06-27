Золотов оценил шансы ЧВК "Вагнер" пройти через "кулак для отражения" и взять Москву
Глава Росгвардии Золотов заявил, что "Вагнер" не смог бы зайти в Москву
Мятежники из ЧВК "Вагнер" смогли бы подобраться к Москве, но взять столицу им бы никак не удалось благодаря грамотной расстановке российских силовиков. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов, комментируя события 24 июня.
"Они бы к Москве подошли, но Москву бы они не взяли <…> Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что, если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", — пояснил он.
По словам генерала армии, когда бойцы ЧВК добрались до Липецкой области, уже тогда сложилось твёрдое понимание, что мятежники не смогут одержать победу при любом раскладе.
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Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа ЧВК "Вагнер". Он отметил, что чёткая работа силовиков во время субботних событий помогла избежать жертв. Президент объявил минуту молчания в память о погибших при подавлении мятежа лётчиках.
ТАСС / NEWS.ru / Анатолий Карбинов