Золотов оценил шансы ЧВК "Вагнер" пройти через "кулак для отражения" и взять Москву

Мятежники из ЧВК "Вагнер" смогли бы подобраться к Москве, но взять столицу им бы никак не удалось благодаря грамотной расстановке российских силовиков. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов, комментируя события 24 июня.

"Они бы к Москве подошли, но Москву бы они не взяли <…> Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что, если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", — пояснил он.

По словам генерала армии, когда бойцы ЧВК добрались до Липецкой области, уже тогда сложилось твёрдое понимание, что мятежники не смогут одержать победу при любом раскладе.