Отстранённый за допинг казахстанский тяжелоатлет Седов найден мёртвым

"Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой", — заявили в полиции.

После перепроверки проб ОИ-2008 в 2016 году Седов был дисквалифицирован из-за того, что эксперты обнаружили станозолол. На Играх в Пекине спортсмен занял четвёртое место. Все результаты тяжелоатлета с 2008 по 2016 год, в том числе и победа на чемпионате мира – 2009, были аннулированы.