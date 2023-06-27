Отстранённый за допинг казахстанский тяжелоатлет Седов найден мёртвым
Владимир Седов. Обложка © t.me / tengrisport
36-летний чемпион мира по тяжёлой атлетике Владимир Седов найден мёртвым, сообщает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу.
"Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой", — заявили в полиции.
По факту случившегося ведётся досудебное расследование, предусмотренное статьёй 105 УК "Доведение до самоубийства".
После перепроверки проб ОИ-2008 в 2016 году Седов был дисквалифицирован из-за того, что эксперты обнаружили станозолол. На Играх в Пекине спортсмен занял четвёртое место. Все результаты тяжелоатлета с 2008 по 2016 год, в том числе и победа на чемпионате мира – 2009, были аннулированы.
Ранее Лайф писал, что в Самаре во время соревнований на Волге утонул 37-летний спортсмен Андрей Смагин. Он прыгнул с баржи в воду и пропал, позже его нашли мёртвым. Предварительной причиной смерти спортсмена назвали утопление. Представители фестиваля спорта Ironstar уверены, что это был несчастный случай.