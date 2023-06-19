Тело младшего брата основателя Cream Soda Свиргунова нашли в Ярославской области

Тело Романа, который в марте вместе со старшим братом и четырьмя друзьями провалился под лёд на Волге, обнаружили в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района. Населённый пункт находится на побережье реки.

Напомним, 20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов вместе с братом и четырьмя друзьями провалились под лёд на Волге. Из воды удалось вытащить только двух человек, но один из них — актёр Георгий Киселёв — позже скончался в машине скорой помощи. Тело Свиргунова нашли и опознали чуть позже. Спустя два месяца было обнаружено тело Аристарха Ухтомского.