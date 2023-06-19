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19 июня, 09:29
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Тело младшего брата основателя Cream Soda Свиргунова нашли в Ярославской области

<p>Роман Свиргунов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52962" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Роман Свиргунов. Обложка © Telegram / SHOT

В Ярославской области нашли мёртвым Романа Свиргунова — младшего брата основателя музыкального коллектива Cream Soda Дмитрия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тело Романа, который в марте вместе со старшим братом и четырьмя друзьями провалился под лёд на Волге, обнаружили в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района. Населённый пункт находится на побережье реки.

Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника Дмитрия Свиргунова

Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника Дмитрия Свиргунова

Напомним, 20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов вместе с братом и четырьмя друзьями провалились под лёд на Волге. Из воды удалось вытащить только двух человек, но один из них — актёр Георгий Киселёв — позже скончался в машине скорой помощи. Тело Свиргунова нашли и опознали чуть позже. Спустя два месяца было обнаружено тело Аристарха Ухтомского.

Светлана Оперук
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