Литвинова опечалила смена руководства в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов. Фото © ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов сказал, что не успел поблагодарить за наставничество бывшего генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, который покинул клуб на прошлой неделе.
"Не успел [пообщаться с Мележиковым], жду уже личной встречи, чтобы сказать все слова благодарности за то, что он сделал для нас, лично для меня. Наше общение было пропитано добротой, семейные отношения были. Он, как наставник, где-то подсказывал, направлял, говорил правильные слова. Будет правильно всё ему сказать лично", — сказал Литвинов "Спорт-Экспрессу".
С новым генеральным директором познакомиться и пообщаться полузащитник ещё не успел, поскольку сам недавно приехал в Москву.
По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. 20 июня клуб объявил о назначении на пост генерального директора Олега Малышева.