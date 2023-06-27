Литвинова опечалила смена руководства в "Спартаке"

"Не успел [пообщаться с Мележиковым], жду уже личной встречи, чтобы сказать все слова благодарности за то, что он сделал для нас, лично для меня. Наше общение было пропитано добротой, семейные отношения были. Он, как наставник, где-то подсказывал, направлял, говорил правильные слова. Будет правильно всё ему сказать лично", — сказал Литвинов "Спорт-Экспрессу".