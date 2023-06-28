Южнокорейцы помолодеют всей нацией 28 июня

Изменения в Законе о гражданском праве и Общем законе о государственном управлении были приняты парламентом страны в декабре 2022 года. До этого там применялись три системы начисления возраста. Самым часто используемым был так называемый корейский возраст, по которому в годы жизни человека включали срок беременности, а каждый Новый год жителям прибавляли ещё один год. В итоге люди, которые родились в середине или конце года, "стареют" на один год заранее, фактически к их возрасту по международной системе необходимо прибавлять два года.