Южнокорейцы помолодеют всей нацией 28 июня
Южная Корея с 28 июня применила международную систему подсчёта возраста
С 28 июня Южная Корея официально начинает использовать международную систему подсчёта возраста, который будет учитываться со дня рождения человека. Об этом пишет The Korea Times.
Изменения в Законе о гражданском праве и Общем законе о государственном управлении были приняты парламентом страны в декабре 2022 года. До этого там применялись три системы начисления возраста. Самым часто используемым был так называемый корейский возраст, по которому в годы жизни человека включали срок беременности, а каждый Новый год жителям прибавляли ещё один год. В итоге люди, которые родились в середине или конце года, "стареют" на один год заранее, фактически к их возрасту по международной системе необходимо прибавлять два года.
При этом корейское правительство сохранит ограничения на покупку табачных изделий и алкоголя, в соответствии с которыми их можно покупать только после 19 лет.
Ранее в ООН подсчитали, когда Китай перестанет быть самой густонаселённой страной. В соответствии с данными организации, Индия может обогнать КНР по численности населения в середине 2023 года, там будет уже 1,4286 млрд жителей.
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