Эксперт указал на судьбоносную роль паузы, которая была предоставлена вагнеровцам
Член ОП РФ Григорьев: Силовики предотвратили кровопролитие, дав вагнеровцам одуматься
Российские силовики смогли предотвратить серьёзное кровопролитие, дав участникам мятежа Евгения Пригожина время одуматься. Такую оценку ситуации дал Максим Григорьев, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии.
"Правильно, что мятеж не был доведён до серьёзного кровопролития. <…> Что это не произошло, заслуга президента РФ, переговорческая роль президента Белоруссии тоже важна, и, конечно, важны действия силовиков, которые выдержали соответствующую паузу. Они дали участникам мятежа время одуматься и не пошли на действия, которые бы привели к крупному кровопролитию", — сказал Григорьев в беседе с Ura.ru.
Он также добавил, что взвешенное поведение российских силовиков демонстрирует крепкость позиции всей страны и уверенность в силовых службах и военных подразделениях. Кроме того, политик отметил, что Пригожину не удалось снискать поддержки среди представителей силовых структур.
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Напомним, 23 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК весь день вёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Уголовное дело против мятежников было прекращено.
ТАСС / AP