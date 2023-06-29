Уберёт мешки под глазами и поможет работе ЖКТ: Терапевт раскрыла, чем черешня полезнее яблок

Главная сезонная ягода — черешня — содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, она оказывает положительное воздействие на кожу, волосы, ЖКТ, а также поможет избавиться от отёков. О полезных свойствах черешни Лайфу подробнее рассказала врач – терапевт-гастроэнтеролог клиники "МЕДСИ в Одинцове" Ольга Шипкова.

"В мякоти этой вкусной ягоды можно отыскать большой список витаминов: А, Е, К, витамины группы В, никотиновая кислота и другие. Но значимое количество в ней только витамина С. Аскорбиновой кислоты в черешне чуть больше даже, чем в яблоках", — рассказала собеседница Лайфа.

А вот в минеральном составе черешни — кремний (43,3% состава), молибден (14,3%), хром (14%). Кремний является жизненно важным микроэлементом, необходимым для твёрдости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос, ногтей, указала гастроэнтеролог.

Полезна черешня и для беременных, но в ограниченных количествах. Ягода мягко стимулирует работу почек, обладает мочегонным действием, предупреждает накопление токсичных веществ, а клетчатка и органические кислоты стимулируют деятельность кишечника, помогая справиться с крайне нежелательными во время беременности запорами.

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"Плоды черешни содержат много воды и пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника. Антоциан (вещество, которое окрашивает мякоть ягод) улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует уменьшению воспаления стенок кишечника, обладает спазмолитическим действием. А нормальное пищеварение — это здоровые и крепкие ногти, красивые волосы и чистая кожа", — напомнила Шипкова.

Черешня способна снять отёчность, уменьшить мешки под глазами, ускорить обменные процессы. Кремний, содержащийся в ягодах, сохранит кожу упругой, суставы гибкими, сосуды эластичными.

Но при всех этих плюсах употреблять ягоду можно в ограниченных количествах: по словам врача, в сутки рекомендуется съедать не более 200 граммов.