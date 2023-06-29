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29 июня, 10:00

Уберёт мешки под глазами и поможет работе ЖКТ: Терапевт раскрыла, чем черешня полезнее яблок

Терапевт Шипкова: В сутки рекомендуется съедать не более 200 граммов черешни

Главная сезонная ягода — черешня — содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, она оказывает положительное воздействие на кожу, волосы, ЖКТ, а также поможет избавиться от отёков. О полезных свойствах черешни Лайфу подробнее рассказала врач – терапевт-гастроэнтеролог клиники "МЕДСИ в Одинцове" Ольга Шипкова.

"В мякоти этой вкусной ягоды можно отыскать большой список витаминов: А, Е, К, витамины группы В, никотиновая кислота и другие. Но значимое количество в ней только витамина С. Аскорбиновой кислоты в черешне чуть больше даже, чем в яблоках", — рассказала собеседница Лайфа.

А вот в минеральном составе черешни — кремний (43,3% состава), молибден (14,3%), хром (14%). Кремний является жизненно важным микроэлементом, необходимым для твёрдости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос, ногтей, указала гастроэнтеролог.

Врач рассказала, что будет, если проглотить косточку черешни

Врач рассказала, что будет, если проглотить косточку черешни

Полезна черешня и для беременных, но в ограниченных количествах. Ягода мягко стимулирует работу почек, обладает мочегонным действием, предупреждает накопление токсичных веществ, а клетчатка и органические кислоты стимулируют деятельность кишечника, помогая справиться с крайне нежелательными во время беременности запорами.

Фото © Freepik

Фото © Freepik

"Плоды черешни содержат много воды и пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника. Антоциан (вещество, которое окрашивает мякоть ягод) улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует уменьшению воспаления стенок кишечника, обладает спазмолитическим действием. А нормальное пищеварение — это здоровые и крепкие ногти, красивые волосы и чистая кожа", — напомнила Шипкова.

Названы регионы России, где растёт самая вкусная черешня

Названы регионы России, где растёт самая вкусная черешня

Черешня способна снять отёчность, уменьшить мешки под глазами, ускорить обменные процессы. Кремний, содержащийся в ягодах, сохранит кожу упругой, суставы гибкими, сосуды эластичными.

Но при всех этих плюсах употреблять ягоду можно в ограниченных количествах: по словам врача, в сутки рекомендуется съедать не более 200 граммов.

Полезная и сладкая черешня может быть и опасной: в частности, она противопоказана при склонности к аллергии. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, ягоду нельзя есть больным с язвой и гастритом в момент обострения, а также — только в небольших количествах — при ожирении и сахарном диабете.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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