Ивановский губернатор сообщил о гибели экипажа Ил-22 при подавлении мятежа

При подавлении мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня погиб экипаж самолёта Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор региона Станислав Воскресенский, сообщается в Telegram-канале правительства.

"Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям", — обратился к родным погибших героев Воскресенский.