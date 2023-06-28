Ивановский губернатор сообщил о гибели экипажа Ил-22 при подавлении мятежа
При подавлении мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня погиб экипаж самолёта Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор региона Станислав Воскресенский, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям", — обратился к родным погибших героев Воскресенский.
Выступая перед военными, правоохранителями и представителями других силовых структур, президент России Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память лётчиков, погибших 24 июня во время вооружённого мятежа с участием ЧВК "Вагнер". Он пообещал, что власти окажут всестороннюю поддержку семьям героев.
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