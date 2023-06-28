Историк назвал святотатством планы вывезти в Европу мощи из Киево-Печерской лавры

Власти Киева и ЮНЕСКО договорились вывезти в страны Европы христианские ценности, хранящиеся в Киево-Печерской лавре. Реликвии хотят передать ЕС под предлогом "спасения от российских ракетных ударов". Свою оценку ситуации в беседе с радио "Комсомольская правда" дал член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

"Информация, которую сейчас озвучила СВР (Служба внешней разведки. — Прим. Лайфа) , выглядит очень убедительно и очень тревожно, потому что вывоз ценностей из Украины — это дорога в один конец", — сказал Дюков.

Историк провёл аналогию с вывозом в Европу скифского золота в 2013 году, которое в момент воссоединения Крыма с Россией оказалось в Нидерландах и до сих пор не возвращено. По его оценке, речь может идти не только о вывозе икон и других ценностей, но и о передаче ЕС мощей из Киево-Печерской лавры, а это уже "настоящее святотатство".