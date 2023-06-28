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28 июня, 18:30

Росстат отметил исторический минимум безработицы и рост зарплат на 13%

Уровень безработицы в РФ в мае снизился до исторического минимума в 3,2% после значения 3,3% в апреле. Такую информацию опубликовал Росстат.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2% (без исключения сезонного фактора)", уточняется в сообщении ведомства.

По данным Росстата, в мае общее количество безработных в РФ составляло 2,4 млн человек. При подсчёте учитывали граждан в возрасте от 15 лет. Вместе с тем в апреле 2023 года зарплаты в России в номинальном выражении выросли на 13% год к году, а в реальном выражении — на 10,4% по сравнению с прошлым годом.

Уровень бедности в России в первом квартале снизился до 13,5%

Уровень бедности в России в первом квартале снизился до 13,5%

О рекордно низких показателях безработицы и инфляции в России заявлял президент страны Владимир Путин во время ПМЭФ, объяснив такой результат верным выбором денежной и кредитной политики. Также об обновлении исторического минимума показателя безработицы в апреле текущего года заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

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Freepik / ArthurHidden

Юрий Лысенко
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