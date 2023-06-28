Росстат отметил исторический минимум безработицы и рост зарплат на 13%

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2% (без исключения сезонного фактора)", — уточняется в сообщении ведомства.

По данным Росстата, в мае общее количество безработных в РФ составляло 2,4 млн человек. При подсчёте учитывали граждан в возрасте от 15 лет. Вместе с тем в апреле 2023 года зарплаты в России в номинальном выражении выросли на 13% год к году, а в реальном выражении — на 10,4% по сравнению с прошлым годом.