Росстат отметил исторический минимум безработицы и рост зарплат на 13%
Уровень безработицы в РФ в мае снизился до исторического минимума в 3,2% после значения 3,3% в апреле. Такую информацию опубликовал Росстат.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2% (без исключения сезонного фактора)", — уточняется в сообщении ведомства.
По данным Росстата, в мае общее количество безработных в РФ составляло 2,4 млн человек. При подсчёте учитывали граждан в возрасте от 15 лет. Вместе с тем в апреле 2023 года зарплаты в России в номинальном выражении выросли на 13% год к году, а в реальном выражении — на 10,4% по сравнению с прошлым годом.
О рекордно низких показателях безработицы и инфляции в России заявлял президент страны Владимир Путин во время ПМЭФ, объяснив такой результат верным выбором денежной и кредитной политики. Также об обновлении исторического минимума показателя безработицы в апреле текущего года заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.