Регион

Уведомления отключены

29 июня, 10:09

"Он был опасен": Прокуратура встала на сторону полицейского, убившего 17-летнего подростка под Парижем

Французская прокуратура: Убитый подросток-водитель был опасен для окружающих

Темнокожий подросток-водитель, убитый полицейским во Франции, угрожал жизни других участников движения. О том, что несовершеннолетний "был опасен", заявил прокурор Нантера Паскаль Марш.

"Факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения ПДД [совершённые 17-летним водителем], в частности, проезд через пешеходный переход, в ходе которого была создана опасность для пешехода и велосипедиста", — сказал он в ходе пресс-конференции.

В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

Напомним, в Нантере, пригороде Парижа, 17-летний подросток за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток скончался. Из-за этого по всей Франции начались массовые беспорядки. По последним данным, пострадало уже минимум 24 полицейских, задержаны десятки протестующих.

Обложка ©

Кадр из видео Twitter / David Guiraud

Наталья Исакова
  • Новости
  • Франция
  • Дети
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров