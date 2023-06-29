"Он был опасен": Прокуратура встала на сторону полицейского, убившего 17-летнего подростка под Парижем
Французская прокуратура: Убитый подросток-водитель был опасен для окружающих
Темнокожий подросток-водитель, убитый полицейским во Франции, угрожал жизни других участников движения. О том, что несовершеннолетний "был опасен", заявил прокурор Нантера Паскаль Марш.
"Факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения ПДД [совершённые 17-летним водителем], в частности, проезд через пешеходный переход, в ходе которого была создана опасность для пешехода и велосипедиста", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Напомним, в Нантере, пригороде Парижа, 17-летний подросток за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток скончался. Из-за этого по всей Франции начались массовые беспорядки. По последним данным, пострадало уже минимум 24 полицейских, задержаны десятки протестующих.
Кадр из видео Twitter / David Guiraud