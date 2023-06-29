"Он был опасен": Прокуратура встала на сторону полицейского, убившего 17-летнего подростка под Парижем

Темнокожий подросток-водитель, убитый полицейским во Франции, угрожал жизни других участников движения. О том, что несовершеннолетний "был опасен", заявил прокурор Нантера Паскаль Марш.

"Факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения ПДД [совершённые 17-летним водителем], в частности, проезд через пешеходный переход, в ходе которого была создана опасность для пешехода и велосипедиста", — сказал он в ходе пресс-конференции.