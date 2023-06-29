Кремль ответил на вопрос о доверии Путина к Суровикину

Российский лидер Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, по линии военных работает прежде всего с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять заместителю командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.

"Он (Путин. — Прим. Лайфа) верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри Минобороны, то это я вас прошу обращаться к министерству", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.