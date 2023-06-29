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29 июня, 10:29

Кремль ответил на вопрос о доверии Путина к Суровикину

Песков: Путин по теме военных прежде всего работает с Шойгу и Герасимовым

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE

Российский лидер Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, по линии военных работает прежде всего с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять заместителю командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.

"Он (Путин. — Прим. Лайфа) верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри Минобороны, то это я вас прошу обращаться к министерству", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к Шойгу

В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к Шойгу

В ходе брифинга Песков также переадресовал Минобороны вопросы о генерале Суровикине. Отметим, что ранее ряд телеграм-каналов писали о якобы отставке генерала, эту тему широко подхватили на Украине. Однако официальных или других подтверждений подобная информация на данный момент не имеет.

Александр Юнашев
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