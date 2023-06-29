"Из жизни вычеркнет": Позднякова объяснила отказ переехать в США с мужем страхом потерять отца

Двукратная олимпийская чемпионка, российская саблистка Софья Позднякова рассказала, как решила отказаться от переезда в США вместе с мужем — четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров по фехтованию на саблях Константином Лохановым. По её словам, на её решение невольно оказал влияние отец, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Лоханов уехал в США, не поставив об этом в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР). С собой он звал и супругу. Позднякова признаётся, что долго раздумывала над трудным шагом и в итоге решила развестись с мужем.

"Был момент переживаний, когда мы не понимали, куда деться. Я вставала утром и думала: "Всё, собираюсь в Штаты". Придумывала, как я буду общаться с родителями, как я это вообще всё папе скажу. Он же меня просто из жизни вычеркнет. Мне сразу плохо становилось. Представляла лицо отца — и сразу плохо становилось", — приводит слова Поздняковой "Спорт-Экспресс".

Прославленная спортсменка говорит, что в какой-то день просто проснулась и поняла, что решение принято: она никуда не едет, а вариант жизни на две страны даже не рассматривается.