Врач оценила риски заражения воспитанников сифилисом в челябинском детсаду
Доктор наук Галлямова назвала крайне редкими случаи бытового заражения сифилисом
При первичном сифилисе существует риск бытового заражения окружающих, однако крайне низкий. Об этом рассказала доктор медицинских наук, дерматовенеролог Юлия Галлямова, комментируя вспышку сифилиса в одном из детских садов Челябинска.
По словам медика, во время первой стадии болезни появляются шанкры (язвы), в которых много клеток возбудителя болезни.
"Например, если шанкр был у женщины на руке, она могла вести ребёнка куда-то, он так мог заразиться. Но я вам хочу сказать, что это достаточно редкий случай, таких историй очень мало", — приводит слова эксперта телеканал "360".
Врач добавила, что заразившегося сифилисом человека необходимо было сразу изолировать. Также она отметила, что все работники детсадов и медицинских учреждений проходят скрининг-контроль на наличие инфекций.
Бытовым путём, пояснила дерматовенеролог, венерические заболевания могут передаться через использование общих влажных полотенец и мочалок. Специалист допустила, что в этом случае болезнь может выйти за пределы учреждения и ею могут заразиться близкие работников или воспитанников детсада. Однако подобные инциденты достаточно редки и, как правило, касались асоциальных семей, которые не соблюдали правила гигиены.
Напомним, ранее стало известно, что в детском саду № 397 в Металлургическом районе Челябинска произошло заражение сифилисом. При этом воспитатели неделями скрывали плохие новости от родителей. Сейчас в ситуации разбирается СК РФ. Согласно УК РФ, человека, знавшего о своей венерической болезни и заразившего несовершеннолетнего, могут приговорить к двум годам заключения или штрафу в размере 300 тысяч рублей.
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