Врач оценила риски заражения воспитанников сифилисом в челябинском детсаду

При первичном сифилисе существует риск бытового заражения окружающих, однако крайне низкий. Об этом рассказала доктор медицинских наук, дерматовенеролог Юлия Галлямова, комментируя вспышку сифилиса в одном из детских садов Челябинска.

По словам медика, во время первой стадии болезни появляются шанкры (язвы), в которых много клеток возбудителя болезни.

"Например, если шанкр был у женщины на руке, она могла вести ребёнка куда-то, он так мог заразиться. Но я вам хочу сказать, что это достаточно редкий случай, таких историй очень мало", — приводит слова эксперта телеканал "360".

Врач добавила, что заразившегося сифилисом человека необходимо было сразу изолировать. Также она отметила, что все работники детсадов и медицинских учреждений проходят скрининг-контроль на наличие инфекций.

Бытовым путём, пояснила дерматовенеролог, венерические заболевания могут передаться через использование общих влажных полотенец и мочалок. Специалист допустила, что в этом случае болезнь может выйти за пределы учреждения и ею могут заразиться близкие работников или воспитанников детсада. Однако подобные инциденты достаточно редки и, как правило, касались асоциальных семей, которые не соблюдали правила гигиены.