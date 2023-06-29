Врач-альголог объяснил, какую боль ни в коем случае нельзя терпеть после 40 лет

Существуют определённые виды боли, которые ни в коем случае нельзя терпеть, особенно людям старше 40 лет. Об этом рассказал врач-альголог, старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и президент Российской ассоциации нейромодуляции Эмиль Исагулян.

В беседе с "Вечерней Москвой" медик пояснил, что речь идёт о хронической боли.

"Нужно отличать боль, которая возникает из-за эмоционального состояния (переутомление, стресс, физическая или психологическая нагрузка), от боли, возникающей на регулярной основе. Причём неважно, где именно она локализуется — лицо, голова, спина, нога или другие части тела", — сказал доктор.

Эксперт добавил, что особенно внимательными стоит быть тем, кто из-за боли всё время принимает анальгетики. В таких случаях необходимо обратиться к врачу-альгологу — специалисту по лечению боли. По словам Исагуляна, к хроническим болевым синдромам, в частности, относятся головные боли, в числе которых мигрень, кластерные боли, лицевая боль, радикулопатия, невропатия, невралгия. Кроме того, в последнее время участились случаи хронической тазовой боли и постгерпетической невралгии — это осложнение опоясывающего герпеса, вызванного тем же вирусом, что и ветряная оспа.

Медик подчеркнул, что хроническую боль в медицине уже выделили как отдельное заболевание и занесли в 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ-11). Доктор заключил, что нельзя терпеть хроническую боль независимо от места её локализации, особенно людям старше 40 лет.