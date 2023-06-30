Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 год

Международный авиационно-космический салон, запланированный на конец июля 2023 года, перенесли на 2024-й. Также МАКС состоится в 2025 году. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году", — говорится в сообщении.