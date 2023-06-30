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30 июня, 06:34

Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 год

Международный авиационно-космический салон, запланированный на конец июля 2023 года, перенесли на 2024-й. Также МАКС состоится в 2025 году. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году", — говорится в сообщении.

Сейчас организаторы продолжают работать с участниками, в том числе зарубежными компаниями, которые представляют дружественные страны. Также указывается, что авиасалоны становятся местом проведения мировых премьер самолётов, вертолётов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения российского производства.

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Напомним, в мае уже сообщалось, что авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год. Международный авиационно-космический салон должен был пройти в Жуковском Московской области с 25 по 30 июля 2023 года. В прошлый раз мероприятие состоялось в 2021-м. На нём Россия представила свою суперновинку — истребитель пятого поколения Checkmatе. На МАКС присутствовал и президент РФ Владимир Путин, его уже по традиции угостили мороженым.

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aviasalon.com

Светлана Оперук
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