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30 июня, 09:32

Песков не стал давать оценку законопроекту о запрете смены пола

В Кремле воздержались от оценки законопроекта, который запрещает операции по смене пола. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, высказываться по этой теме пока преждевременно.

"Если я не ошибаюсь, там всё-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых операция необходима по медицинским показаниям. Всё остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции", — указал он в беседе с журналистами в пятницу, 30 июня.

Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

Напомним, что законопроект о запрете смены пола и регистрации изменений в паспорте без операции проходит слушание в Госдуме. Документ содержит и исключения, которые всё-таки разрешают проведение вмешательства, например когда речь идёт о врождённых аномалиях формирования пола у детей. В Минздраве предложили доработать документ ко второму чтению. Там считают, что операции по смене пола должны быть доступны гражданам с соответствующими заболеваниями.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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