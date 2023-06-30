Песков не стал давать оценку законопроекту о запрете смены пола

В Кремле воздержались от оценки законопроекта, который запрещает операции по смене пола. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, высказываться по этой теме пока преждевременно.

"Если я не ошибаюсь, там всё-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых операция необходима по медицинским показаниям. Всё остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции", — указал он в беседе с журналистами в пятницу, 30 июня.