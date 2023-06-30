Лавров: Россия разбирается с информацией о доставке в Лувр украинских икон

"Разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись. Не объясняя, кто эти иконы создал и где они были. Просто с Украины приехали в Лувр, и якобы сотрудники Лувра в ответ на вопрос журналистов подтвердили это, но на уточняющий вопрос, что за иконы и откуда, они сказали, что это секрет", — сказал министр.