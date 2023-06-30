Лавров: Россия разбирается с информацией о доставке в Лувр украинских икон
Российская сторона разбирается с информацией о доставке в парижский Лувр нескольких икон с Украины. Об этом журналистам сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись. Не объясняя, кто эти иконы создал и где они были. Просто с Украины приехали в Лувр, и якобы сотрудники Лувра в ответ на вопрос журналистов подтвердили это, но на уточняющий вопрос, что за иконы и откуда, они сказали, что это секрет", — сказал министр.
Также Лавров обратился к присутствующим журналистам, чтобы они связывались с французскими музейщиками для детальных разъяснений подобных ситуаций. К примеру, на какой срок доставлены иконы в Париж.
О том, что украинские власти передадут Западу христианские ценности из Киево-Печерской лавры, стало известно 26 июня. По данным СВР, уже произведена опись церковного имущества и выделены средства на его перевозку. На ситуацию отреагировали и в Госдуме, назвав Киев "логовом бесов".
VK / МИД России