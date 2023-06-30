Россияне назвали самое безопасное место в квартире для хранения сбережений

Согласно последним исследованиям аналитических центров, более 30% россиян предпочитают хранить наличные накопления дома. Эксперты мебельной компании Mr.Doors провели опрос и выяснили, где, по мнению граждан, хранить сбережения в квартире наиболее безопасно. В исследовании участвовали более 300 человек, его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, около трети опрошенных заявили, что безопаснее всего хранить сбережения в спальне. На втором месте у граждан — кухня (28%), третью строчку занимает гардеробная (23%). Наименее безопасным местом в квартире для хранения наличных средств названа гостиная.

Кроме выбора из предложенных компанией вариантов ответа россияне делились своими лайфхаками: "Разделяю по разным комнатам, правда, иногда забываю, куда именно положила. Зато потом вдвойне приятно найти", "Где конкретно храню, не расскажу, но давно пользуюсь советом экспертов фэншуй, которые рекомендуют класть сбережения в красные конверты".