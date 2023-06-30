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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 11:30
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ВСУ потеряли до 165 бойцов на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 165 военных на трёх направлениях

Российские войска за сутки уничтожили до 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины противника, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также рассказал, что на Херсонском направлении российские войска за минувшие сутки ликвидировали до 45 украинских военных. Также уничтожены четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 и гаубица "Мста-Б".

Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений
Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений

Как добавил Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия группировок войск в течение суток нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности 9,5 километра.

Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста
Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста
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Getty Images / Vincenzo Circosta

Иван Косицын
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