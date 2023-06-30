ВСУ потеряли до 165 бойцов на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях

Российские войска за сутки уничтожили до 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины противника, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также рассказал, что на Херсонском направлении российские войска за минувшие сутки ликвидировали до 45 украинских военных. Также уничтожены четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 и гаубица "Мста-Б".

Как добавил Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия группировок войск в течение суток нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.