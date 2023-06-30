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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 12:09
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Посла Колумбии пригласили в МИД РФ из-за инцидента в Краматорске

Посла Колумбии Эктора Аренас Нейра в пятницу пригласили в МИД РФ после заявлений Боготы о трёх колумбийцах, которые пострадали в Краматорске. Министерство иностранных дел России подчеркнуло важность предоставления рекомендаций колумбийским гражданам об избегании посещения территорий, которые расположены в зоне боевых действий.

"Законной целью удара Вооружённых сил Российской Федерации являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках", — указали в министерстве.

До этого Посольство РФ в Боготе после инцидента с ранением трёх колумбийцев предупредило о том, что Краматорск является неподходящим местом для поездки граждан Колумбии.

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Напомним, 28 июня Минобороны сообщило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Позже стало известно, что в результате атаки пострадали колумбийцы, которые проводили там съёмки для проекта в поддержку Украины. Они получили лёгкие травмы.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Илья Суриков
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