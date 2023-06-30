Посла Колумбии пригласили в МИД РФ из-за инцидента в Краматорске

Посла Колумбии Эктора Аренас Нейра в пятницу пригласили в МИД РФ после заявлений Боготы о трёх колумбийцах, которые пострадали в Краматорске. Министерство иностранных дел России подчеркнуло важность предоставления рекомендаций колумбийским гражданам об избегании посещения территорий, которые расположены в зоне боевых действий.

"Законной целью удара Вооружённых сил Российской Федерации являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках", — указали в министерстве.

До этого Посольство РФ в Боготе после инцидента с ранением трёх колумбийцев предупредило о том, что Краматорск является неподходящим местом для поездки граждан Колумбии.