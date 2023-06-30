В одном из российских регионов мужчины страдают бесплодием в 8 раз чаще, чем в среднем по стране

В одном из российских регионов мужчины страдают бесплодием в восемь раз чаще, чем в среднем по стране. Как сообщает Ura.ru, антилидером оказалась Тюменская область. Такие данные привели в программе повышения рождаемости, утверждённой в регионе.

"Общая заболеваемость мужчин — в возрасте от 18 лет и старше — бесплодием в расчёте на 100 тысяч населения: Тюменская область — 562,1; РФ — 67,1", — приводится в документе.

Общий коэффициент по Уральскому федеральному округу тоже заметно выше, чем в среднем по стране (160,7). Но этот показатель всё равно заметно ниже, чем в Тюменской области.