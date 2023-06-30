В одном из российских регионов мужчины страдают бесплодием в 8 раз чаще, чем в среднем по стране
Ura.ru: В Тюменской области побит российский антирекорд по мужскому бесплодию
В одном из российских регионов мужчины страдают бесплодием в восемь раз чаще, чем в среднем по стране. Как сообщает Ura.ru, антилидером оказалась Тюменская область. Такие данные привели в программе повышения рождаемости, утверждённой в регионе.
"Общая заболеваемость мужчин — в возрасте от 18 лет и старше — бесплодием в расчёте на 100 тысяч населения: Тюменская область — 562,1; РФ — 67,1", — приводится в документе.
Общий коэффициент по Уральскому федеральному округу тоже заметно выше, чем в среднем по стране (160,7). Но этот показатель всё равно заметно ниже, чем в Тюменской области.
Ранее Лайф писал, что ежедневные кардиотренировки могут навредить мужскому здоровью. Так, люди с малоподвижным образом жизни должны отказаться от редких высокоинтенсивных силовых тренировок, которые способны привести к паховой грыже.
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