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30 июня, 12:18

В одном из российских регионов мужчины страдают бесплодием в 8 раз чаще, чем в среднем по стране

Ura.ru: В Тюменской области побит российский антирекорд по мужскому бесплодию

В одном из российских регионов мужчины страдают бесплодием в восемь раз чаще, чем в среднем по стране. Как сообщает Ura.ru, антилидером оказалась Тюменская область. Такие данные привели в программе повышения рождаемости, утверждённой в регионе.

Найдена связь между ожирением в детстве и мужским бесплодием

Найдена связь между ожирением в детстве и мужским бесплодием

"Общая заболеваемость мужчин — в возрасте от 18 лет и старше — бесплодием в расчёте на 100 тысяч населения: Тюменская область — 562,1; РФ — 67,1", приводится в документе.

Общий коэффициент по Уральскому федеральному округу тоже заметно выше, чем в среднем по стране (160,7). Но этот показатель всё равно заметно ниже, чем в Тюменской области.

Названы опасные трусы для мужчин, которые грозят снижением либидо, бесплодием и простатитом

Названы опасные трусы для мужчин, которые грозят снижением либидо, бесплодием и простатитом

Ранее Лайф писал, что ежедневные кардиотренировки могут навредить мужскому здоровью. Так, люди с малоподвижным образом жизни должны отказаться от редких высокоинтенсивных силовых тренировок, которые способны привести к паховой грыже.

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Shutterstock

Марина Калегина
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