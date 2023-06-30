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30 июня, 13:30

Курс евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Так, на 15:48 мск европейская валюта выросла на 2,47% — до 97,45 рубля.

Курс на 100: На сколько ещё могут подорожать доллар и евро

Курс на 100: На сколько ещё могут подорожать доллар и евро

Напомним, растёт сегодня и доллар. Американская валюта превысила 89 рублей также впервые с 29 марта 2022 года. Аналитик Дмитрий Голубовский считает, что это нормальный показатель в нынешней экономической ситуации. По его мнению, предел ослабления российской валюты — 90 рублей за доллар.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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