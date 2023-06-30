"Севилья" из-за миллионных долгов выставила на продажу всех игроков команды

Испанский футбольный клуб "Севилья" выставил на трансфер всех игроков команды. Как сообщает Marca, на такой неожиданный шаг руководство пошло из-за долгов в 90 миллионов евро.

По данным издания, в настоящее время общая стоимость игроков "Севильи" составляет порядка 201,5 миллиона евро. Отметим, что в нынешнем сезоне красно-белые в седьмой раз стали победителями Лиги Европы. В чемпионате Испании команда заняла 12-е место.