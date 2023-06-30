"Севилья" из-за миллионных долгов выставила на продажу всех игроков команды
Marca: Руководство "Севильи" выставило на трансфер всех игроков команды
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Испанский футбольный клуб "Севилья" выставил на трансфер всех игроков команды. Как сообщает Marca, на такой неожиданный шаг руководство пошло из-за долгов в 90 миллионов евро.
По данным издания, в настоящее время общая стоимость игроков "Севильи" составляет порядка 201,5 миллиона евро. Отметим, что в нынешнем сезоне красно-белые в седьмой раз стали победителями Лиги Европы. В чемпионате Испании команда заняла 12-е место.
Ранее Лайф писал, что "Спартак" продал защитника Максимилиано Кофрие в "Клермон" за три с половиной миллиона евро. В прошлом сезоне бельгиец выступал за французский клуб на правах аренды.