Boeing 777, задержанный в Пулково из-за задымления, вылетел в Дубай
Самолёт рейса Санкт Петербург – Дубай, который был задержан из-за задымления в хвостовой части, вылетел к месту назначения в 04:49 по московскому времени. Данные следуют из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.
Известно, что происшествие не повлияло на работу аэропорта Пулково, он работает в штатном режиме.
Напомним, вечером 30 июня на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Судно принадлежит авиакомпании Emirates. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал. В пресс-службе Пулково уточнили, что произошло задымление в хвостовой части самолёта, которое было оперативно локализовано.
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