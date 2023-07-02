Регион

Уведомления отключены

2 июля, 02:31

Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану

Посол РФ на Кубе Коронелли призвал запустить авиасообщение между Москвой и Гаваной

Для развития туристических связей между Россией и Кубой следует запустить прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной. О такой необходимости в беседе с журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

"Нам нужен хотя бы один рейс из Москвы в Гавану. <...> Мы очень ждём этого рейса в Гавану. Помимо туризма, который идёт по восходящей, у нас растут бизнес-связи", — пояснил посол.

Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

Ранее Лайф рассказывал, что первый регулярный рейс из России с момента приостановки полётов в прошлом году приземлился на Кубе. Самолёт отправился в город Варадеро из московского аэропорта Шереметьево вчера утром.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Куба
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров