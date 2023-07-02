Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану

Для развития туристических связей между Россией и Кубой следует запустить прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной. О такой необходимости в беседе с журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

"Нам нужен хотя бы один рейс из Москвы в Гавану. <...> Мы очень ждём этого рейса в Гавану. Помимо туризма, который идёт по восходящей, у нас растут бизнес-связи", — пояснил посол.