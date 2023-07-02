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2 июля, 04:24

Очередь из машин со стороны полуострова на Крымском мосту устранена

Минтранс: Очередь из машин со стороны полуострова на Крымском мосту устранена

Очередь из автомобилей, которая образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова, полностью устранена. Как рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, затор со стороны Кубани сократился с пяти до трёх километров.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым по состоянию на 06:00: пробка — до трёх километров, время ожидания — до 1,5 часа. Маршрут через Крымский мост Республика Крым – Краснодарский край: по состоянию на 06:00 пробки нет", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась пробка длиной около девяти километров. Примерно к 01:00 она начала сокращаться.

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ТАСС / ЕРА / STRINGER

Оксана Попова
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