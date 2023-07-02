Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты
ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты заксобрания Ульяновской области
Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом сообщили в отделении партии.
"Виктор Анатольевич [Бут] выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области по партийному списку во главе территориальной группы в Заволжском районе города Ульяновска", — заявил координатор отделения Сергей Маринин в беседе с РИА "Новости".
Напомним, бизнесмен Виктор Бут, который был осуждён в США на 25 лет, вернулся на родину 8 декабря 2022 года при обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвинённую в России за хранение наркотиков. Бута задержали в Таиланде в 2008 году и через два года экстрадировали в США. В феврале россиянин заявил о готовности участвовать в выборах, если такую задачу поставит ЛДПР. Предприниматель стал членом партии спустя всего несколько дней после освобождения из американской тюрьмы.
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