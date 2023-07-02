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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 16:39

Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты

ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты заксобрания Ульяновской области

Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом сообщили в отделении партии.

"Виктор Анатольевич [Бут] выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области по партийному списку во главе территориальной группы в Заволжском районе города Ульяновска", — заявил координатор отделения Сергей Маринин в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, бизнесмен Виктор Бут, который был осуждён в США на 25 лет, вернулся на родину 8 декабря 2022 года при обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвинённую в России за хранение наркотиков. Бута задержали в Таиланде в 2008 году и через два года экстрадировали в США. В феврале россиянин заявил о готовности участвовать в выборах, если такую задачу поставит ЛДПР. Предприниматель стал членом партии спустя всего несколько дней после освобождения из американской тюрьмы.

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LIFE

Ирина Фальке
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