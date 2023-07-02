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2 июля, 15:08

Шольц: Безопасность ЗАЭС нужно обеспечить, несмотря на конфликт на Украине

Боевые действия на Украине не должны влиять на обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление в воскресенье сделал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе интервью для телеканала ARD.

Политик отметил, что обсуждал недопустимость применения атомного оружия с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем и с остальными представителями государств – членов G20. Шольц подчеркнул, что подрыва ЗАЭС допускать нельзя, а её безопасность должна быть обеспечена, невзирая на боевые действия. По его словам, МАГАТЭ и все государства мирового сообщества разделяют эту позицию.

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Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о готовящемся украинскими властями теракте на ЗАЭС. В то же время ВСУ выдохлись и утратили ресурс для силового захвата станции, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Юрий Лысенко
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