День отдыха от праздников, Алисы в Стране чудес, Ульянов день: какие праздники и приметы 4 июля Сегодня, 4 июля 2023 года, в России день без широко отмечаемых национальных праздников, однако есть несколько интересных международных. Например, сегодня можно погрузиться в чтение книг об Алисе в Стране чудес. А ещё отметить День рождения популярного салата. 3 июля, 21:01 26107 26107 Кадр из фильма Тима Бёртона "Алиса в Стране чудес" (2010) © Сайт "Кинопоиск"

День Алисы в Стране чудес

Сегодня, 4 июля, по всему миру, в том числе в России, отмечается День Алисы в Стране чудес. Вот несколько фактов о нём: Международный неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно 4 июля, дата не переносится.

Приурочен ко Дню рождения истории об Алисе.

Именно 4 июля мы отмечаем День Алисы в Стране чудес, потому что в эту дату в 1862 году английский математик Чарльз Лютвидж Доджсон, теперь более известный под псевдонимом Льюис Кэрролл, начал рассказывать историю Алисы трём дочерям своего друга — декана колледжа Крайст-чёрч Генри Лидделла.

Во время прогулки на лодке по Темзе Льюис Кэрролл придумал для Лорины, Алисы и Эдит историю о девочке, оказавшейся в Стране чудес. Главная героиня, соответственно, получила имя в честь средней сестры Лидделл. Алисе так понравилась история, что она попросила Кэрролла записать её. Первое издание "Приключений Алисы в Стране чудес" было опубликовано издательством Macmillan в ноябре 1865 года. С тех пор книга была переведена почти на 200 языков и никогда не прекращала издаваться.

Иллюстрация к книге "Приключения Алисы в Стране чудес" от 1907 года. Фото © Wikipedia / goldenagecomicbookstories.blogspot.com

Что же касается сегодняшнего праздника, его можно отметить как угодно. Например, за чтением "Приключений Алисы в Стране чудес" и её продолжения — "Алиса в Зазеркалье". Ещё можно позвать друзей на "Безумное чаепитие", устроить косплей.

День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

4 июля отмечается День тыловой службы уголовно-исполнительной системы РФ. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

4 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники тыловой службы уголовно-исполнительной системы. Рассказываем об этом дне: Официальное название — День тыла уголовно-исполнительной системы РФ.

Учреждён в 2007 году приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Приурочен к дате утверждения первых правил содержания осуждённых.

Отмечается в профессиональных коллективах.

День тыла УИС России было решено отмечать 4 июля, поскольку в 1866 году в эту дату были утверждены "временные правила касательно помещений для подвергаемых аресту по приговорам мировых судей". Этот документ определил условия устройства содержания арестантских домов, нормы жилой площади на арестанта, порядок их раздельного размещения по возрасту, полу и так далее.

Сегодня профессиональный праздник отмечают те, кто обеспечивает заключённых всем, что им положено по закону, — от питания до предметов первой необходимости. А набор специальностей у сотрудников тыловой службы УИС большой. Например, в некоторых колониях есть даже свои пекарни.

День салата "Цезарь"

Салат "Цезарь". Фото © ТАСС / Светлана Денисова

Также сегодня, 4 июля, международный кулинарный праздник, который можно отметить и в России: День салата "Цезарь". Сначала несколько фактов: Праздник международный, неофициальный.

Отмечается ежегодно 4 июля, дата не переносится.

Инициатор праздника неизвестен.

Как утверждается, салат был придуман именно 4 июля.

День салата "Цезарь" поистине международный, потому что это блюдо почти за век существования (а в следующем году будет столетие) приобрело популярность по всему миру. Назван салат далеко не в честь древнеримского политика и полководца Гая Юлия Цезаря, как думают многие. На самом деле в историю благодаря этому блюдо вошёл американский повар итальянского происхождения Цезарь Кардини. По легенде, 4 июля 1924 года (в День независимости США) он изобрёл салат "Цезарь", когда на кухне ресторана почти уже ничего не осталось, а посетители требовали еды.

Предполагается, что оригинальный рецепт не содержал анчоусов, а вот в современных рецептах они, как правило, упоминаются. Впрочем, версий этого салата теперь большое количество. Помимо классических (с гренками, листьями салата, пармезаном, особым соусом) есть также "Цезарь" диетический, горчичный, сметанный, йогуртный, майонезный и другие варианты.

День независимости США

4 июля отмечается День независимости США. Фото © Freepik / ninjason1

Также 4 июля отмечается День независимости США. Празднества там проходят по всей стране. Предлагаем узнать, что это за событие: Основной государственный праздник США.

Отмечается ежегодно 4 июля, дата не переносится.

Во всех штатах проходят масштабные праздничные мероприятия.

Посвящён принятию Декларации независимости.

Декларация независимости (Declaration of Independence) была подписана 4 июля 1776 года представителями 13 штатов. Соединённые Штаты тем самым были провозглашены самостоятельным и независимым от Британского королевства государством. Государственным праздником этот день был объявлен в 1870 году Конгрессом США.

По традиции главное событие — парад Дня независимости — проходит в Вашингтоне. По всей стране также проводятся народные гулянья, там запускают фейерверки. Есть и особенности празднования в разных штатах. Например, в городе Сьюард на Аляске проводится пеший поход на вершину горы Маунт-Марафон.

День отдыха от праздников

4 июля отмечается День отдыха от праздников. Фото © Freepik / wayhomestudio

А ещё 4 июля 2023 года отмечается День отдыха от праздников. Вот что известно об этом событии: Шуточный международный праздник.

Отмечается ежегодно 4 июля, дата не переносится.

Придуман работниками Агентства по организации праздников.

Чтобы отметить, достаточно ничего не отмечать.

Чтобы понять, как появился такой необычный праздник, как День отдыха от праздников, достаточно знать, кто его начал отмечать. А были это работники британского ивент-агентства. В 90-х они решили устроить себе на один день в году отдых. Ведь когда твоя работа — организация праздников, то и от них устаёшь. Очевидно, идея всем показалась забавной, её подхватили. И вот День отдыха от праздников стал шуточным международным событием. Его также отмечают некоторые артисты, цирки, работники шоу-бизнеса.

Можно сказать, что теперь это профессиональный праздник работников ивент-агентств, в том числе и в России. День отдыха от праздников можно, например, провести в тишине и покое в кровати или на диване. Но так как в этом году он выпадает на рабочий день, это явно получится далеко не у всех.

Именинники 4 июля

4 июля именины у лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 4 июля 2023 года, именины отмечают обладатели следующих замечательных имён: Православные: Алексей

Анастасий

Анастасия

Антоний

Василиса

Георгий

Иван

Максим

Никита

Николай

Павел

Феодор

Юлиан

Юлий Католические: Берта

Изабелла

Ода/Одо

Ульрих Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Приметы на 4 июля

Ульянов день

В понедельник, 3 июля, православные чтут память мученика Иулиана Тарсянина, которого также называют Иулианом Аназарвским. До нас дошли сведения, что он родился в Аназарве (Киликия) в семье сенатора-язычника. После смерти мужа мать перевезла его в Тарс, где Иулиана начали воспитывать уже в христианстве. При императоре Галерии Максимиане он отказался совершить жертвоприношение языческим богам. За это его год водили по городам, подвергая избиению. В итоге Иулиана казнили, бросив в море в мешке с песком, змеями и скорпионами. Его мощи перенесли в храм, и, как утверждается, они прославились чудесами.

В народе же 4 июля отмечали Ульянов день — такие изменения претерпело имя мученика на Руси. Считалось, что в этот день нельзя ссориться (даже с незнакомыми), чтобы не навлечь на себя беду. Также люди старались не начинать новые дела и не отправляться в поездку. На Ульянов день было принято собирать липу, чтобы затем использовать её в лечебных целях и для заваривания чая.

Приметы на Ульянов день

Ночная роса утром задержалась — к грозе.

Протяжный гром — к затяжному ненастью.

Красные и белые круги у звёзд — к хорошей погоде.

Облака высокие и медленно двигаются — также к погожим денькам.

Авторы Вадим Андреев