В Белоруссии сообщили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Белоруссия в случае необходимости готова оказать всё необходимое содействие для разрешения украинского кризиса, но в посредники Минск не напрашивается. Заявление озвучил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич.

"Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчёркивал. Готовы предоставить всё, что у нас есть, поделиться, с кем необходимо, тем, что есть. И обеспечить результат", — сказал он в интервью СТВ.

По его словам, Минск будет "первым в очереди" для переговоров, если для них сложатся обстоятельства, Беларусь заинтересована в решении украинского конфликта.