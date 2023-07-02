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Опубликовано 2 июля 2023, 19:37

В Белоруссии сообщили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине

Белоруссия в случае необходимости готова оказать всё необходимое содействие для разрешения украинского кризиса, но в посредники Минск не напрашивается. Заявление озвучил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич.

"Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчёркивал. Готовы предоставить всё, что у нас есть, поделиться, с кем необходимо, тем, что есть. И обеспечить результат", — сказал он в интервью СТВ.

По его словам, Минск будет "первым в очереди" для переговоров, если для них сложатся обстоятельства, Беларусь заинтересована в решении украинского конфликта.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве заговорили о мирных переговорах с Москвой при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко. До этого много месяцев украинские власти отказывались говорить с РФ. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается.

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t.me / БелТА

Оксана Попова
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