В Белоруссии сообщили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине
МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине
Белоруссия в случае необходимости готова оказать всё необходимое содействие для разрешения украинского кризиса, но в посредники Минск не напрашивается. Заявление озвучил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич.
"Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчёркивал. Готовы предоставить всё, что у нас есть, поделиться, с кем необходимо, тем, что есть. И обеспечить результат", — сказал он в интервью СТВ.
По его словам, Минск будет "первым в очереди" для переговоров, если для них сложатся обстоятельства, Беларусь заинтересована в решении украинского конфликта.
Напомним, ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве заговорили о мирных переговорах с Москвой при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко. До этого много месяцев украинские власти отказывались говорить с РФ. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается.
t.me / БелТА